Armados com bastões de madeira, sete palmeirenses são detidos antes de jogo

SÃO PAULO - Com reforço de policiamento dentro e fora do Pacaembu, os casos de violência do clássico deste domingo foram registrados longe do estádio e tiveram os palmeirenses como protagonistas. Na avenida Antártica, sete palmeirenses foram detidos. Segundo a Polícia Militar, eles estavam com 24 bastões de madeira com pregos nas pontas. O armamento seria usado em um confronto com corintianos após a partida.

Por volta das 14h30, na rua Venâncio Aires, um grupo de aproximadamente 30 palmeirenses avistou um homem vestindo camisa do Corinthians dentro de um ônibus. Eles pediram para o motorista parar o veículo e retiraram o corintiano com socos e pontapés. Na rua, continuaram o espancamento.

O público do clássico foi decepcionante: 22.222 pagantes. Eram esperados mais de 30 mil torcedores. Em vários setores do Pacaembu sobraram lugares, sobretudo na arquibancada laranja e nas cadeiras cobertas.

Somente as áreas destinadas às organizadas ficaram cheias. A arquibancada amarela foi ocupada pela Gaviões da Fiel e a arquibancada do portão 22 pela Macha Verde. Os 2 mil ingressos destinados aos palmeirenses colocados à venda na quarta-feira se esgotaram em poucas horas. Os torcedores saíram do Palestra Itália e foram ao Pacaembu a pé, escoltados pela Polícia Militar. Não foram registrados incidentes no percurso.

O 2.º Batalhão de Choque da Polícia Militar escalou 300 homens para atuar no clássico. Apenas dentro do Pacaembu havia 200 homens. O Corinthians também reforçou a segurança na área dos vestiários com a contratação de uma empresa de vigilância.

FORA DO ROTEIRO

Apesar de as diretorias dos dois clube terem programado uma série de ações para promover a paz, os jogadores não seguiram o roteiro programado. O combinado era que os atletas subissem juntos ao gramado segurando uma faixa com a frase "Rivais só em campo". O problema é que os corintianos subiram primeiro e levaram a faixa sozinhos. Depois, nem todos os jogadores do Palmeiras seguraram a faixa.

Também estava previsto que corintianos e palmeirenses se intercalassem na hora da execução do Hino nacional, o que não foi feito. Cada equipe ficou em um lado do campo, com a arbitragem no meio.

Os jogadores só se uniram momentos antes do jogo, quando ficaram durante um minuto no círculo central num gesto de repúdio à discriminação racial sofrida por Tinga, do Cruzeiro, durante partida da Libertadores no Peru.