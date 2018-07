Armero se apresenta e inicia treinos físicos no Flamengo

Contratado no início do mês, o colombiano fez musculação e correu no gramado, sob a orientação dos preparadores físicos e do fisiologista do Flamengo. Armero havia sido apresentado duas semanas atrás, mas foi liberado para organizar sua mudança da Itália e passar dias em Cali, na Colômbia.

"Estou contente pelo meu primeiro dia. Conheci alguns companheiros, membros da comissão e médicos. Me receberam muito bem. É um time muito bom, que quer vencer, e estou muito feliz em poder encontrar todos em breve. Espero ajudar com meu futebol", declarou Armero, que deve estrear pelo Flamengo no jogo de abertura do clube no Brasileirão, contra o São Paulo, em 10 de maio, no Morumbi.

O lateral, que chega após empréstimo junto à Udinese, vai continuar treinando nos próximos dias acompanhado dos cinco jogadores que não viajaram até a cidade de Salgueiro para o duelo da Copa do Brasil: Cáceres, Canteros e Samir, que recuperam a forma física após sofrer lesões, e Nixon e Paulinho, que continuam em tratamento médico.