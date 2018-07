Armero treina com bola e pode estrear pelo Flamengo no domingo A estreia do lateral-esquerdo Armero pelo Flamengo pode ocorrer no próximo domingo, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O colombiano, recém-contratado, realizou nesta quinta-feira o primeiro treino com bola desde que chegou ao clube e não demonstrou sentir qualquer problema físico. É provável que ele inicie a partida no banco, mas em breve vai disputar uma vaga com Anderson Pico, atual dono da ala esquerda.