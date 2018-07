Arnaldo indica que deve renovar em breve com o Botafogo: 'Só falta assinar'

Contratado pelo Botafogo após defender o Ituano no Campeonato Paulista, Arnaldo vem correspondendo no clube. O lateral-direito aproveitou a lesão de Luís Ricardo para assumir a titularidade, já disputou 21 partidas pelo clube e garante que deseja permanecer no time em 2018, restando apenas detalhes para renovar o seu contrato.

"Só falta assinar. Ambas as partes já se acertaram e restam apenas detalhes. Quero ficar, estou bem ambientado e está quase certo para o Arnaldo seguir no Botafogo. Aqui foi o clube mais família que joguei. Me acolheram bem quando cheguei. Esse é o nosso ponto forte. Alegria! Saímos da Libertadores de cabeça erguida e agora vamos focar no Brasileiro para mantermos essa alegria com os três pontos nos jogos", afirmou.

Após a folga na segunda-feira, o elenco do Botafogo se reapresentou nesta terça, dando início aos trabalhos de preparação para o duelo contra o Vitória, domingo, no Engenhão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O compromisso será o primeiro do time depois de entrar no G6, a zona de classificação para a próxima Libertadores.

Arnaldo admitiu que a queda do Botafogo para o Grêmio nas quartas de final do torneio continental, mas apontou que classificar o time para a edição de 2018 é a melhor forma de superar a decepção. O lateral, no entanto, não poderá enfrentar o Vitória, pois está suspenso e deverá ser substituído por Luís Ricardo.

"Esquecer é difícil, mas temos que colocar a bola pra frente. Pelo jogo merecíamos coisa melhor, mas é coisa do futebol. Dos dois um tinha que passar. Mas agora temos outro objetivo. O psicológico da equipe está bem forte, é um grupo que trabalha muito e temos totais condições de buscar essa nova classificação", comentou.