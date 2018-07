Arnaldo prega foco em jogo com Flamengo e não quer ser poupado no Botafogo

O Botafogo terá um longo período livre para treinamentos, afinal, só volta a campo no clássico diante do Flamengo, dia 10 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. Três dias depois, contudo, já abre o confronto de quartas de final da Libertadores diante do Grêmio, em casa, o que deve fazer com que o técnico Jair Ventura poupe alguns jogadores diante do rival rubro-negro.

Em busca da titularidade, o lateral Arnaldo já avisou que não quer ser poupado do clássico. "Quero jogar, né? Jogo grande, todo jogador quer estar em campo. Cada partida é uma chance para me firmar. Agora, deixo com o Jair. Ele sabe o que fazer e vai escolher o melhor para o nosso time", declarou.

Arnaldo disputa a posição com Luis Ricardo, mas os dois vêm sendo acometidos por lesões nesta temporada. No último domingo, no entanto, foi ele o titular da lateral direita na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

"Me sinto feliz, não só pela minha atuação no jogo, mas pelos três pontos que foram importantes. Colocamos nosso ritmo, mesmo jogando fora de casa. Eu acho que a gente mostrou nosso futebol. Temos que manter esse nível para os próximos jogos. Agora, é voltar ainda melhor", disse.