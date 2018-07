Arouca chega ao Palmeiras atacando diretoria do Santos

O Palmeiras apresentou na tarde deste sábado, pouco antes da partida contra o Audax, estreia da equipe no Campeonato Paulista, o volante Arouca, uma de suas principais contratações para a temporada. O jogador, que deixou o Santos após cinco temporadas no clube da Vila Belmiro, chegou ao clube alviverde chateado com seu ex-empregador. Tudo porque a diretoria santista divulgou neste sábado uma carta em que fez duras críticas ao comportamento do volante em sua saída do clube.

Nesta sexta-feira, Arouca publicou uma carta em que alegou que foi à Justiça como último recurso para receber os meses de salários que o Santos lhe devia. A réplica alvinegra chamou o jogador de mentiroso por alegar que ele se recusou a dialogar com a nova diretoria, que assumiu o clube no início do ano. E isso deixou Arouca revoltado.

"Só tenho a lamentar a carta que o Santos publicou. Tudo o que eu escrevi foi verdade. A todo momento eu tentava dialogar com a diretoria, mas não era recebido. Depois que vi que o clube fechou as portas para o diálogo, percebi que não me queriam mais lá e procurei a Justiça apenas para receber o que tinha direito."