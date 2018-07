Arouca comemora a renovação do contrato com Santos

SANTOS - Depois da negociação um pouco arrastada, o Santos acertou na semana passada a renovação do contrato do volante Arouca. Nesta quarta-feira, o jogador assinou o novo vínculo, prorrogado até dezembro de 2016 - o antigo compromisso acabava em agosto do ano que vem.

"O mais importante foi o final feliz, depois de muitas conversas. Mas sempre deixei claro o meu desejo de ficar no Santos. Sou muito grato ao clube pelo que fez em minha carreira. Sempre me acolheram muito bem e esse casamento deu certo", comemorou Arouca.

Depois de passagens por Fluminense e São Paulo, Arouca chegou aos Santos no começo de 2010. Desde então, ele se firmou como um dos principais jogadores do time, participando de conquistas importantes, como o título da Copa Libertadores em 2011.

Agora, com o novo acordo, o Santos comprou mais 10% dos direitos econômicos do atleta, passando a ter 80% - os outros 20% pertencem à Teisa. Como está com lesão na coxa direita, Arouca desfalca o time na noite desta quarta-feira, diante do Grêmio, pela Copa do Brasil.