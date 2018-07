Arouca comemora marca de oito anos sem ser expulso de campo

Titular absoluto do Santos - será poupado diante do Londrina nesta quinta-feira pela Copa do Brasil -, o volante Arouca completou nesta quarta oito anos sem ser expulso de um jogo. A segunda e última vez que ele recebeu um cartão vermelho na carreira foi no dia 30 de julho de 2006, quando ainda defendia o Fluminense.

Antes daquela expulsão de oito anos atrás, Arouca só tinha recebido cartão vermelho no dia 13 de novembro de 2005, também quando ainda estava no Fluminense. Jogador bastante disciplinado, principalmente por ser um volante, ele tomou apenas um amarelo nesta temporada, na final do Paulistão, diante do Ituano.

"Sei que é um caso raro para um volante ficar tanto tempo sem ser expulso. Estamos sujeitos a isso, principalmente por ter de dar combate no meio-de-campo o tempo todo. As faltas fazem parte, especialmente por que marcamos os jogadores de criação e com mais habilidade. Mas é importante ficar sem tomar cartões e evitar desfalcar a equipe, para estar sempre à disposição do treinador. Fico feliz por alcançar essa marca, pois também é o resultado do meu trabalho no dia a dia", comentou Arouca.

Nesses oito anos, já são 397 partidas disputadas sem receber um cartão vermelho. "Acho que existem vários motivos para atingir essa marca. O primeiro é procurar me posicionar bem e não chegar ''atrasado'' nas jogadas. Além disso, sempre estar bem fisicamente, para que tenha alguma vantagem na disputa de bola, e também ter respeito pelo adversário", explicou o volante. "Procuro fazer os desarmes e cometer o menor número de faltas possível durante as partidas."