Arouca confia que Neymar jogará clássico de sábado na Vila Belmiro

SANTOS - Com dores desde o fim do amistoso da seleção com o Chile, Neymar virou dúvida para o clássico de sábado. O atacante não fez atividades regenerativas nesta quinta e foi encaminhado para fazer exames clínicos, visando o jogo do Santos contra o Palmeiras, pelas quartas de final do Paulistão.

A preocupação, no entanto, não atinge Arouca. O volante está confiante na participação do companheiro no duelo decisivo do fim de semana. "Espero que ele tenha totais condições de jogar, de nos ajudar. Não só eu, como todos os torcedores do Santos. Trata-se de um craque", declarou.

Arouca acredita que o atacante entrará em campo mesmo se ainda estiver sofrendo com dores. "O Neymar é muito maduro para tomar as suas decisões. Acredito, então, que se for uma dor que não vá prejudicar a equipe, que não o atrapalhe, que não coloque em risco o jeito de jogar, ele vai para o campo. É um jogador que não se pode dispensar de maneira nenhuma".

Para o volante, a partida de sábado vai valer o primeiro semestre, cujo grande objetivo do Santos é o título estadual. Mas projetou dificuldades diante do Palmeiras. "O Palmeiras tem nos dado trabalho. No último clássico foi assim, muito truncado, sobressaiu a marcação. Agora não vai ser diferente, sabemos a responsabilidade de jogos decisivos. Queremos muito o tetracampeonato".