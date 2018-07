Arouca confirma que volta ao Santos contra o Corinthians

"Fiquei uma semana fazendo tratamento. Na terça já comecei a fazer uns trabalhos. Não senti nenhum incômodo (no treino desta sexta), estou à disposição do Muricy", afirmou Arouca, que se machucou no segundo jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o América do México, e perdeu a partida de ida da decisão do Paulista e também o duelo que abriu a série contra o Once Caldas, na última quarta-feira.

Arouca deve voltar à equipe no lugar de Danilo, que levou o terceiro amarelo no primeiro jogo da decisão. Com isso, Adriano deve ser mantido na equipe. Outro desfalque do time é Paulo Henrique Ganso, que sofreu uma lesão no músculo reto anterior da coxa direita e deve ficar parado por seis semanas. Alan Patrick segue entre os titulares.

Para o volante, a maratona de jogos decisivos acaba atrapalhando o grupo na parte física. "A sequência desde o começo do ano vem sendo forte, principalmente com as viagens longas. Nenhum jogador é máquina, então, acaba sentindo", comentou Arouca.