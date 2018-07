Arouca corre no gramado e fica mais próximo de retorno

O elenco do Palmeiras realizou na manhã desta terça-feira o último treino antes da partida contra o Fluminense, quarta-feira, no Maracanã. O técnico Marcelo Oliveira comandou uma atividade fechada, sem a presença da imprensa, e não deu pistas da formação da equipe que inicia a partida válida pelas semifinais da Copa do Brasil. A novidade que os jornalistas observaram foi a presença do volante Arouca no gramado.

O jogador, que se recupera de uma desinserção muscular no joelho direito, correu ao redor do campo. A expectativa é que Arouca tenha condição de atuar em uma possível decisão da Copa do Brasil, caso o Palmeiras se classifique.

Sobre o time, Marcelo Oliveira não deu pistas, mas a dúvida está sobre a posição em que Zé Roberto será usado. O meia, que renovou contrato até o fim de 2016, pode ser deslocado para a lateral esquerda. Caso isso ocorra, Egídio ficará no banco de reservas. Caso jogue como volante, quem fica no banco é Andrei Girotto. Na frente, Allione pode ganhar uma oportunidade no lugar de Rafael Marques.

O Palmeiras não poderá contar com Gabriel, Robinho, Cleiton Xavier, Arouca e Fellype Gabriel, todos se recuperando de lesão. Já Leandro Almeida, Alecsandro e Thiago Santos não podem atuar por já terem defendido outros clubes na Copa do Brasil.

Assim, o Palmeiras deve ir a campo com: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral, Andrei Girotto (Egídio), Allione, Dudu e Gabriel Jesus; Barrios.