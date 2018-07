Arouca diz estar pronto para ajudar o Santos no Paraguai Mesmo tendo atuado em apenas três partidas no ano, o volante Arouca, recém-recuperado de mais uma lesão, garante estar pronto para ajudar o Santos em um momento decisivo: no jogo desta quarta-feira, contra o Cerro Porteño, no Paraguai. A equipe santista precisa vencer para seguir sonhando com a classificação na Copa Libertadores.