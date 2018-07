Arouca diz estar pronto para estreia do Santos Após recuperar-se de lesão muscular na coxa esquerda, o volante Arouca voltou à equipe do Santos na vitória por 2 a 0 sobre o Noroeste, na última sexta-feira. Até por isso, o jogador acredita estar pronto para ser titular diante do Deportivo Táchira, nesta terça-feira, em San Cristóbal, na Venezuela, na estreia da Copa Libertadores da América.