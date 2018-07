Arouca diz que não ficará sobrecarregado no Santos O volante Arouca fará função mais defensiva no Santos na partida contra o Deportivo Táchira, quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, em comparação com o jogo contra o Cerro Porteño. No Paraguai, o volante chegou mais ao ataque, já que Adriano desempenhou a função de primeiro volante. Agora, porém, com a volta de Elano, Adriano foi sacado e o técnico Muricy Ramalho recuou Arouca, que garante ter condições de atuar como primeiro volante.