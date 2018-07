Arouca diz que vitória pode embalar Santos no Paulistão

"Esse é o nosso objetivo. Não só para mim, mas para a equipe do Santos. Espero que possa ser um empurrão para o time evolua nos próximos jogos. É importante vencer, encostar no pessoal lá de cima e isso fará a diferença lá na frente", disse o volante, já projetando o confronto deste sábado diante do Guarani, na Vila Belmiro. O time de Campinas está zona de rebaixamento.

Arouca foi um dos destaques do Santos domingo, quando deu a assistência para o primeiro gol, marcado por Montillo, após bela jogada individual. Sempre elogiado pelos torcedores e por Muricy Ramalho, o volante não esconde que espera uma nova chance na seleção brasileira.

Mas ele ficou fora da lista para os amistosos contra a Itália, dia 21, e Rússia, dia 25 deste mês, após ter falhado na derrota por 2 a 1 para a Inglaterra em fevereiro. "Lógico que queria estar (na seleção), mas me serve de motivação. Nunca baixei a cabeça e não vai ser diferente agora. Isso me motiva para continuar trabalhando forte e ter oportunidades futuras."

Feliz no Santos, Arouca já pensa em renovar seu contrato com o clube, que vai até agosto de 2014. "Meu empresário me disse que tem conversado e que está mais na mão do pessoal do Santos. Já deixei claro a intenção de ficar e o tempo depende só do clube. Por mim, ficaria muito, muito tempo aqui, pois sou muito grato ao Santos, que me abriu as portas, me recebeu bem e onde eu pude chegar à tão sonhada seleção."