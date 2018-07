Arouca é flagrado em exame antidoping e desfalca Palmeiras na Copa do Brasil

O volante Arouca foi flagrado em exame antidoping. Ainda não foi divulgada a substância proibida utilizada e nem a partida em que o volante foi submetido ao exame. O Palmeiras ainda não se pronunciou oficialmente, mas convocou uma entrevista coletiva com os médicos do Palmeiras, Rubens Sampaio e Vinicius Martins, para esta quarta-feira.

É o segundo caso de doping do Palmeiras na temporada. O atacante Alecsandro recebeu suspensão de dois anos do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) e continua à espera da data do julgamento do recurso. O atacante foi flagrado em exame durante o Campeonato Paulista.

Arouca não foi relacionado para a partida desta quarta-feira, contra o Botafogo (PB) na estreia do Palmeiras na Copa do Brasil, nas oitavas de final. Com o técnico Cuca, o ex-santista não tem tido muitas oportunidades. No último domingo, diante do Fluminense, Arouca foi o substituto de Gabriel e recebeu um cartão amarelo.