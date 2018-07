Arouca e Neto treinam e podem reforçar Santos na Vila

SANTOS - Desfalques do técnico Oswaldo de Oliveira no fim de semana, o volante Arouca e o zagueiro Neto fizeram trabalho físico com bola nesta terça-feira e mostraram boa condição para retornar ao Santos na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, sábado, na Vila Belmiro.

A tendência é de que a dupla deve confirmar o retorno caso participe normalmente do coletivo desta quinta-feira. Será o teste para avaliar as condições físicas dos dois jogadores.

Arouca ficou de fora da partida contra o Coritiba por causa de um incômodo muscular na coxa esquerda. Neto, por sua vez, se recupera de um edema na coxa direita. No fim de semana, eles foram substituídos por Alison e Jubal, respectivamente.

Para o sábado, Oswaldo de Oliveira só não deve contar com o lateral-esquerdo Mena. Ele ainda se recupera de uma inflamação no tornozelo direito e não apresenta condições para voltar ao time. Em seu lugar deve jogar Emerson, como aconteceu contra o Coritiba.