Arouca é quem tem a camisa mais vendida em loja do Palmeiras

Após chegar ao Palmeiras como um dos principais reforços para a temporada, Arouca parece ter caído rapidamente nas graças do torcedor. Tanto que o volante é o jogador que tem mais o nome pedido para personalização do nome nas camisas vendidas na Academia Store, loja oficial do clube.

O volante é o líder em uma lista que conta com nomes como Cristaldo, Dudu e Zé Roberto. O garoto Gabriel Jesus também é bastante lembrado, assim como Fernando Prass. Entre os ex-jogadores, os mais lembrados são Marcos, Edmundo e Evair.

"Eu me sinto muito feliz, de verdade. Muito honrado. Os torcedores têm demonstrado muito carinho comigo quando me encontram nas ruas ou em outros lugares públicos. Com certeza vou fazer de tudo para honrar essa camisa e dar alegria aos milhões de torcedores do Palmeiras. Eles merecem", disse Arouca.

Para o gestor de marketing da empresa que administra a rede das lojas do clube, a escolha por Arouca tem a ver com o bom momento do clube. "O Palmeiras vive um ótimo momento e, apesar de tradicionalmente a torcida pedir nomes de grandes ídolos, a chegada de novos reforços reanimou os ânimos do torcedor a ponto de despertar o desejo de ter os nomes dos jogadores mais recentes estampados na camisa", disse o empresário.