Arouca e Zé Roberto desfalcam o Palmeiras contra o ASA

O volante Arouca e o meia Zé Roberto não foram relacionados para o jogo entre ASA e Palmeiras, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, no estádio do Café, em Londrina (PR). Os dois foram poupados em função do desgaste físico. Andrei Girotto e Amaral brigam pela vaga do volante, enquanto que Cleiton Xavier e Kelvin são os candidatos a ocupar o posto de Zé Roberto.

Para avançar às oitavas de final, o Palmeiras precisa vencer ou empatar com gols. No jogo de ida, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, no final de maio, as duas equipes empataram por 0 a 0. Nova igualdade sem gols leva a decisão para os pênaltis.

A lista de desfalques inclui os zagueiros Vitor Hugo (fratura na face) e Leandro Almeida (já defendeu o Coritiba na competição), o meia Robinho (inflamação na coxa direita) e o atacante Alecsandro (já atuou pelo Flamengo no torneio).

A escalação provável apresenta Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Jackson e Egídio; Gabriel, Amaral (Andrei Girotto), Rafael Marques, Cleiton Xavier (Kelvin) e Dudu; Leandro Pereira.

CONFIRA OS 20 RELACIONADOS:

Goleiros - Fernando Prass e Aranha

Laterais - Lucas, João Pedro, Egídio e João Paulo

Zagueiros - Victor Ramos, Jackson e Nathan

Volantes - Amaral, Andrei e Gabriel

Meia - Cleiton Xavier

Atacantes - Kelvin, Leandro, Leandro Pereira, Cristaldo, Rafael Marques, Dudu e Gabriel Jesus