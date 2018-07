Arouca e Zé Roberto treinam como titulares e Valdivia vai a campo

Um dia agitado e de muitas novidades na Academia de Futebol na manhã desta quarta-feira. O volante Arouca treinou entre os titulares do Palmeiras, o meia Valdivia apareceu no gramado para treinar e o lateral-esquerdo Zé Robertoparticipou da atividade normalmente e parece recuperado de dores na coxa.

O técnico Oswaldo de Oliveira comandou um treinamento coletivo onde a principal novidade foi a presença de Arouca entre os titulares, no lugar de Alan Patrick. Assim, a formação treinada foi Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Allione, Robinho e Dudu; Cristaldo. Tobio ficou na academia fazendo fortalecimento muscular, por isso Jackson entrou em seu lugar.

Já entre os reservas, a formação foi Jailson; João Pedro, Nathan, Victor Ramos e João Paulo; Amaral, Renato, Cleiton Xavier, Alan Patrick; Rafael Marques e Leandro Pereira. Durante toda a atividade, Oswaldo parou diversas vezes o treinamento para orientar o posicionamento do meio de campo, já que Robinho foi adiantado para o meio e obrigou o treinador a fazer alguns ajustes de colocação dos atletas.

Zé Roberto, que não enfrentou o Penapolense por sentir dores na coxa esquerda, treinou normalmente entre os titulares e deve estar em campo na partida deste sábado, contra o Capivariano, às 18h30, no Allianz Parque. Essa partida, inclusive, marcará a estreia do volante Arouca com a camisa alviverde.

Quanto a Valdivia, o chileno, que não joga desde o dia 7 de dezembro do ano passado, está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda e nesta quarta-feira calçou as chuteiras e foi para o gramado fazer um trabalho físico sob a supervisão de membros da comissão técnica do Palmeiras.

Já Wellington, Thiago Martins, Ayrton, Victor Luis, Julen, Andrei e Gabriel Jesus fizeram um treino tático em outro campo da Academia de Futebol.