Arouca e Zé Roberto estão à disposição no Palmeiras

O volante Arouca e o lateral-esquerdo Zé Roberto treinaram normalmente nesta terça-feira e voltaram a ser relacionados pelo técnico Marcelo Oliveira. Eles devem voltar ao time do Palmeiras na partida desta quarta, contra o Oeste, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Arouca e Zé Roberto haviam sido poupados pelo treinador no jogo passado, contra o São Bento, em razão da sequência de jogos que o Palmeiras terá nas próximas semanas, pelo Paulistão e também pela Copa Libertadores. Os dois jogadores se dedicaram aos treinos físicos nos últimos dias.

Nesta terça, eles participaram das atividades comandadas por Marcelo Oliveira. O técnico liderou trabalho tático, com lances de bola parada e jogadas ensaiadas. Enquanto o grupo trabalhava no gramado, o zagueiro Edu Dracena e o meia Cleiton Xavier seguiam na transição da preparação física para as atividades em campo.

CONFIRA OS RELACIONADOS

Goleiros: Fernando Prass e Vagner;

Laterais: Egídio, João Pedro, Zé Roberto e Lucas;

Zagueiros: Leandro Almeida, Roger Carvalho, Thiago Martins e Vitor Hugo;

Volantes: Jean, Arouca, Matheus Sales e Thiago Santos;

Meias: Régis e Robinho;

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Cristaldo, Lucas Barrios e Rafael Marques.