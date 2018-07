Arouca e Zé são os trunfos para deixar Palmeiras mais maduro

Após quatro jogos afastado por lesão na coxa esquerda, o volante Arouca deverá voltar ao time do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, no Allianz Parque. O volante não foi relacionado para o jogo contra o Goiás (derrota por 1 a 0) e aproveitou para completar o fortalecimento físico em São Paulo. O meia Zé Roberto, por sua vez, foi poupado por desgaste físico e também deverá ser escalado domingo.

Os dois jogadores do meio campo devem ajudar o técnico Marcelo Oliveira a corrigir o principal problema que ele verificou na derrota do Serra Dourada. "O principal aspecto que a gente precisa melhorar é a constância. Hoje, também oscilou durante o jogo. Por mais que o Goiás seja um time rápido, que se fecha muito, ainda não estamos maduros como time, para fazer um jogo regular e prender a bola", afirmou o treinador logo após a derrota em Goiânia.

Com o placar adverso, o clássico contra o Corinthians se tornou decisivo para o Palmeiras. Na sexta posição na tabela, o time tem dois pontos de desvantagem para a zona de classificação à Libertadores. O técnico afirma que a equipe pode crescer muito com uma vitória.

"Não dá escolher boa hora para jogar um clássico. Mas é muito bom disputar, eu gostava muito de jogar. Corinthians está bem, a motivação é natural para um jogo com este, ainda mais em casa. É uma chance para corrigirmos isso, ninguém esperava perder para o Goiás - disse o técnico, que ponderou e completou - com toda a grandeza e história do clube goiano.