Arouca entra na Justiça contra o Santos e se aproxima do Palmeiras

Depois de anunciar que não entraria na Justiça para receber salários atrasados e que o Santos era a sua "segunda casa", o volante Arouca mudou de ideia e protocolou uma ação trabalhista contra o clube. Ele tenta obter a liberação do contrato para poder se transferir para outro clube - o Palmeiras é o maior interessado. Se obter a vitória na Justiça, o Santos não receberá nada pela transação - pela Justiça comum, o atraso de três meses no pagamento de salário dá o direito de o trabalhador recorrer judicialmente.

A diretoria do Santos afirma que ainda não recebeu nenhuma notificação judicial e confirma a realização do pagamento de dois salários (outubro e novembro) nesta sexta-feira.

Arouca estava a caminho do Hospital do Coração, em São Paulo, para fazer os exames médicos no início da pré-temporada quando recebeu a ligação da advogada, Cristina Olmos, informando sobre a ação judicial. O volante decidiu pegar um voo para o Rio de Janeiro, onde moram seus familiares.

A contratação de Arouca pelo Palmeiras foi um pedido do técnico Oswaldo de Oliveira para fortalecer o meio-de-campo, que já tem Zé Roberto e Valdivia. Ele é considerado fundamental, na opinião do treinador. O clube, no entanto, aguarda que o atleta de 28 anos se desvincule para avançar nas negociações.

No final do ano passado, quando surgiram as primeiras informações sobre o interesse do Palmeiras, o volante santista divulgou uma nota por meio de sua assessoria de imprensa, negando que entraria na Justiça. "Ao contrário do que relatado em alguns veículos de comunicação, o jogador não tem qualquer interesse de buscar rescisão de seu vínculo com o clube na justiça. Arouca reitera seu carinho pelo Santos, clube que se tornou sua segunda casa e com quem sempre teve uma relação transparente, e descarta essa possibilidade", dizia um trecho da nota.