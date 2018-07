Arouca explica saída do Santos e pede que torcedores o entendam

Poucas horas depois de assinar contrato com o Palmeiras, o volante Arouca recorreu às redes sociais para se explicar com o torcida do Santos. Em longo texto publicado na página oficial do jogador no Facebook, ele argumenta que só recorreu à Justiça depois de "esgotar" todas as formas de diálogo e reforça sua identificação durante os cinco anos na Vila Belmiro. Na cara, pede para que os torcedores entendam sua decisão.

"Antes de tomar a atitude de entrar na Justiça, esgotei todas as demais maneiras de solucionar o caso, pois tenho uma história bonita e uma gratidão imensa pelo clube e por sua torcida", escreveu Arouca, lembrando que o Santos vive "uma grave crise financeira" e que o clube, por isso, atrasou o pagamento de salários e direitos de imagens, "entre outras coisas".

O volante se diz vítima da "precária condição financeira do nosso futebol, que promete salários com os quais não pode arcar e está se afogando em dívidas", e lamentou ser chamado de "mercenário" pelos torcedores. "Sei que o torcedor é movido pela paixão e que alguns estão chateados com a atitude que tomei, mas peço que tentem entender o meu lado no caso."

"Antes de me despedir, gostaria de dizer que nada nesse mundo vai apagar e nem diminuir os momentos felizes que vivi. Vou guardar na memória todas as alegrias que tive e levarei no peito a emoção que senti em cada partida. Queria agradecer também aos torcedores pelo imenso carinho e também aos amigos que fiz através do Santos, incluindo jogadores, treinadores e funcionários, que sempre me trataram tão bem", conclui Arouca.