Arouca festeja fase e liberdade para atacar no Santos

Naquele jogo, Arouca acabou ajudando o ataque com eficiência em um jogo no qual Muricy optou por escalar a equipe com outros dois volantes (Henrique e Adriano) e apenas Ganso como meia de ofício. O jogador, porém, nega que esteja se candidatando à função de armação, que hoje é dividida principalmente entre Ibson e Ganso. Ibson, por sua vez, substituiu Henrique no decorrer no duelo com o Bragantino.

"A (camisa) 10 é demais para mim, deixa para o Ganso, eu procuro apenas ajudar. O Muricy me deu liberdade para ir mais à frente. Ajudei no gol do Kardec e meu objetivo é sempre ajudar o time", disse Arouca, que não escondeu que espera fazer do seu bom momento um trampolim para a seleção brasileira.

"Quero deixar claro que isso (a convocação) é um sonho, mas até nos treinos eu me procuro me empenhar ao máximo para aumentar a chance de ser chamado", enfatizou o jogador, que no ano passado conviveu com várias lesões que atrapalharam um desempenho mais regular.

Neste ano, ele vem conseguindo emplacar uma grande sequência de jogos e diz estar vivendo o seu "melhor momento" no Santos. E ele o credita à boa preparação realizada antes do início do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores. "No segundo dia (da pré-temporada) eu me lesionei no ano passado, e neste ano graças a Deus eu fiz uma ótima pré-temporada e fortaleci bastante a musculatura", enfatizou.

E o fato de Muricy já ter adiantado que não pretende poupar titulares nesta quinta-feira, contra o Guaratinguetá, na Vila Belmiro, não preocupa Arouca, até pelo fato de que o Santos precisa da vitória para seguir com boas chances de se classificar às quartas de final do Paulistão entre os quatro primeiros colocados. O Mogi Mirim, atual quinto da tabela, tem os mesmos 30 pontos do time santista a quatro rodadas para o fim desta primeira fase.

"Dá para encarar a maratona. A maratona é cansativa, muito forte, porque o Santos disputa ao mesmo tempo duas competições importantes, mas o time está se comportando bem na parte física e técnica, e vem vencendo e convencendo", destacou Arouca.