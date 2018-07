Arouca mostra compreensão com atraso salarial santista

Um dos líderes do elenco do Santos, o volante Arouca mostrou compreensão ao comentar nesta sexta-feira sobre o atraso no pagamento de salários de jogadores e funcionários do clube. Segundo ele, a diretoria está sendo "transparente" e tem se esforçado para regularizar a situação.

Na entrevista coletiva desta sexta-feira, Arouca foi perguntado se o clube já tinha informado quando serão pagos os valores atrasados. "Ainda não", respondeu o volante. "Mas o presidente (Odílio Rodrigues) tem sido transparente, tem conversado com o elenco, tem mostrado que o clube está passando por dificuldades e está se esforçando ao máximo para deixar os salários em dia", completou.

Diante das dificuldades financeiras, Arouca disse ser natural a opção santista de levar o clássico deste domingo contra o São Paulo para a Arena Pantanal, em Cuiabá, onde pode faturar mais com a renda. "Sabemos da situação do clube. Então, é algo válido mandar o jogo lá, é uma necessidade do clube. Queremos sempre jogar na Vila, mas temos agora, por necessidade, que jogar lá", comentou.