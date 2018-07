Arouca passa por exames e deve desfalcar Palmeiras no domingo

O volante Arouca deixou o jogo da última quarta contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, com dores na coxa esquerda e passará por exames nesta quinta-feira no Palmeiras, mas dificilmente terá condições de atuar diante do Atlético-MG, domingo, às 18h30, no estádio Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

Ainda no primeiro tempo, após disputar a bola no meio de campo, o volante ficou caído no gramado e teve que ser substituído pouco depois por Rafael Marques. Caso ele tenha que ficar fora por mais jogos, causará um grande prejuízo ao esquema tático do técnico Marcelo Oliveira, que já não conta com Gabriel até o fim da temporada, por causa de uma grave lesão no joelho.

Sem Gabriel, o treinador ainda não encontrou o substituto. Testou Cleiton Xavier, Andrei e até Zé Roberto. Caso Arouca realmente não tenha condições de encarar o Atlético-MG, Amaral pode ganhar uma nova oportunidade, embora não tenha aproveitado as chances obtidas anteriormente. Na partida contra o Cruzeiro, ele chegou a se aquecer para entrar no lugar de Arouca, mas o treinador decidiu colocar Rafael Marques.

Para o jogo com o Atlético-MG, o treinador pode contar com o retorno do zagueiro Leandro Almeida e do atacante Alecsandro, que não podem jogar na Copa do Brasil por já terem atuado em outros clubes durante a competição. O elenco alviverde volta aos treinos na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol.