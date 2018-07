Arouca pede cautela ao Santos diante do Oeste Terceiro colocado no Campeonato Paulista, o Santos pega neste domingo o Oeste, 11.º na tabela, fora de casa. O time de Itápolis briga por uma das oito vagas para as oitavas de final e precisa da vitória para se aproximar do G8. Por isso, o volante Arouca sabe da dificuldade que encontrará e pediu cautela à equipe da Vila Belmiro.