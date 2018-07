Arouca quer marcar primeiro gol pelo Santos na final

"O pessoal do time brinca que eu, o Léo e o Edu Dracena ainda não marcamos gol. Eu digo que no momento certo vai sair, mas meu objetivo maior é ajudar a equipe. Mas é claro que sempre fica aquela vontade de balançar a rede. Quem sabe isso não acontece nas finais do Paulista", afirmou o volante nesta segunda-feira.

Em bom momento no Santos, Arouca espera evoluir ainda mais ao longo da temporada. "Tenho bastante ajuda do Marquinhos e do Paulo Henrique na marcação. Além disso, o Dorival Junior me dá liberdade para subir ao ataque. Por isso, quero crescer ainda mais junto com a equipe, até porque não conquistamos nada ainda", acrescentou.