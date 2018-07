Arouca rebate Pelé: 'Não faltou raça ao nosso time'

Arouca não concordou com a declaração de Pelé de que faltaram garra e espírito de campeão ao Santos na derrota por 1 a 0 contra o Corinthians, na abertura das semifinais da Libertadores da América, quarta-feira passada, na Vila Belmiro.

"Respeito a opinião do Rei, mas não acha que tenha faltado garra ao nosso time. Realmente nós não fizemos um excelente jogo, mas batalhamos do começo ao fim", rebateu o volante. "Tomamos um gol num chute indefensável de Emerson Sheik, tentamos reagir, mas não conseguimos o empate. Temos consciência de que será preciso jogar melhor no jogo de volta (nesta quarta-feira à noite, no Pacaembu)".

Apesar de não disfarçar o otimismo quanto à possibilidade de o Santos reverter a situação, com uma vitória contra o Corinthians, Arouca reconhece que o adversário é um time bem montado, com um sistema defensivo consistente, e que é difícil de ser batido, principalmente no Pacaembu. "Por isso, não tem como falar que vamos nos classificar", completou.

Em entrevista concedida na última segunda-feira, Pelé chegou a dizer que o Santos "aceitou muito o jogo do Corinthians" no duelo de ida da semifinal da Libertadores. O astro, porém, mostrou otimismo em relação ao Santos e aposta que a equipe de Muricy Ramalho vencerá nesta quarta.