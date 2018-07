Arouca lesiona a coxa e desfalca Palmeiras contra o Atlético-MG

O volante Arouca passou por exames nesta quinta-feira e foi constatada uma lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, o jogador está fora da partida contra o Atlético-MG, domingo, em Belo Horizonte e, ele será reavaliado para definir se viaja para Belo Horizonte (onde o Palmeiras encara o Atlético e o Cruzeiro) no sábado ou fica em São Paulo fazendo tratamento. Os médicos do clube não projetaram uma data para seu retorno aos gramados.

Durante a partida contra o Cruzeiro, o volante disputou uma bola no meio de campo e sentiu dores na coxa esquerda, tendo que ser substituído pouco depois. Sem ele, o técnico Marcelo Oliveira terá problemas para escalar a equipe, já que no setor ele também não tem Gabriel, ou seja, perdeu sua dupla de volantes titulares.

Sem Arouca, o treinador pode escalar a equipe com Andrei, Cleiton Xavier e Zé Roberto no meio, dando maior qualidade no toque de bola, mas diminuindo o poder de marcação, algo que Marcelo Oliveira tem cobrado bastante do elenco nos últimos jogos.

Outra opção seria escalar Amaral ao lado de Andrei, mas o volante que chegou do Goiás ainda não conseguiu mostrar a que veio e nas últimas vezes em que teve oportunidade de atuar, não conseguir agradar. Uma terceira e remota opção no momento seria testar o garoto Daniel ou até mesmo improvisar alguém no setor.

A tendência é que o escolhido para o lugar de Arouca seja definido só no sábado, no último treino antes da partida contra o Atlético-MG.