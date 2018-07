Arouca sofre lesão na coxa e pode desfalcar o Palmeiras na decisão

O volante Arouca é dúvida no Palmeiras para a decisão do Campeonato Paulista contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro. O jogador passou por exames nesta segunda-feira e foi constatada um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Ele será reavaliado ao longo da semana.

A lesão ocorreu aos 17 minutos do primeiro tempo da partida contra o Santos, no último domingo. O jogador tentou continuar no gramado, mas teve que ser substituído por Cleiton Xavier, alteração que, inclusive, tem grandes chances de ser a mudança para o clássico do próximo domingo, se o volante não tiver condições de jogo.

Sem Arouca, o técnico Oswaldo de Oliveira pode escalar Cleiton Xavier entre os titulares e Robinho fica como volante. Caso resolva manter Robinho no meio, o comandante palmeirense pode escalar Renato, Amaral ou Andrei Girotto para a partida.

Arouca já estava fora da partida desta quarta-feira, pela Copa do Brasil, porque foi expulso na partida contra o Vitória da Conquista e terá que cumprir suspensão. De qualquer forma, o treinador resolveu poupar todos os titulares.