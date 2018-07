Arouca sofre lesão no treino, mas não preocupa Santos

O volante Arouca sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo durante o treino desta quarta-feira no CT Rei Pelé e precisou abandonar a atividade logo no começo. Apesar disso, os médicos do Santos afirmam que ele não preocupa para o jogo contra o líder Cruzeiro, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Sem poder contar com o zagueiro e capitão Edu Dracena, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o também zagueiro David Braz, com uma hérnia, e o lateral-esquerdo Mena, convocado pela seleção chilena, o técnico Enderson Moreira precisou mexer na escalação santista.

No treino coletivo desta quarta-feira, ele armou o time com a seguinte formação: Aranha; Cicinho, Neto, Bruno Uvini e Caju; Alison, Renato e Lucas Lima; Rildo, Gabriel e Robinho. Mas a escalação ainda deve mudar, com a entrada de Arouca na vaga de Renato.