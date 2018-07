Arouca treina com bola e pode voltar contra a Ponte

SANTOS - Sem jogar desde a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Crac-GO, no dia 10 de julho, Arouca está mais perto de retornar à equipe do Santos. Desfalque diante de Portuguesa e Coritiba, o volante voltou a treinar na tarde desta segunda-feira e trabalhou em separado do grupo no CT Rei Pelé.

Arouca está se recuperando de um edema no músculo da coxa esquerda e, nesta tarde, chegou a trabalhar com bola, mas individualmente, enquanto os reservas se exercitavam no gramado. Desta forma, ele está fora do jogo de volta contra o Crac, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

A expectativa é que Arouca possa voltar no sábado, quando o Santos vai visitar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, pela nona rodada do Brasileirão. O clube conta com ele para enfrentar o Barcelona, na sexta-feira da próxima semana (2 de agosto), no Camp Nou.

Se Arouca não enfrenta o Crac, Leandrinho está à disposição do técnico interino Claudinei Oliveira. O jogador tinha dores no joelho direito, mas faz trabalho normal na academia nesta segunda. No gramado, o também volante Misael, recém-contratado, já treinou com os reservas.