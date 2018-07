Arouca treina no Santos e é confirmado na decisão O técnico Muricy Ramalho ganhou uma boa notícia nesta quinta-feira. O volante Arouca voltou a treinar normalmente e foi confirmado para o segundo jogo da final do Paulistão, contra o Corinthians, no domingo. O jogador havia desfalcado a equipe na partida de ida e no duelo contra o Once Caldas, na quarta, pela Copa Libertadores.