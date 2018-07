Arouca vê disputa boa por vaga no meio do Santos Em alta, Arouca não corre muito risco de perder a posição de titular do Santos. Mas ele admite que a disputa pela vaga no meio-de-campo ficou boa, principalmente pela chegada dos reforços para o setor - chegaram os volantes Marcos Assunção e Renê Júnior e os meias Cícero, Montillo e Pinga.