Arquitetos elegem Arena do Palmeiras a mais moderna e bonita do mundo

SÃO PAULO - A pedido do portal espanhol El Gol Digital, arquitetos renomados do mundo inteiro decidiram estudar as maquetes e desenhos dos mais modernos estádios de futebol ao redor do planeta e apontaram as mais bonitas construções, tomando como base as fachadas arquitetônicas. A lista dos especialistas tem 10 arenas, e o estádio do Palmeiras é o mais destacado. A Allianz Parque, como vai se chamar o novo estádio do Palmeiras - a empresa alemã pagou R$ 300 milhões para batizar a obra -, deverá ser entregue no fim do primeiro semestre de 2014. O estádio tem capacidade para 45 mil pessoas e promete uma série de serviços para o torcedor, como lojas e restaurantes.

Os estádios do Brasil frequentam a lista dos mais bonitos do ponto de vista da arquitetura e construção. Exceto pelo do Palmeiras, todos os outros da lista serão usados na Copa do Mundo. Os arquitetos destacaram o Itaquerão, arena do Corinthians que será palco da abertura do Mundial, dia 12 de junho, o novo Beira-Rio (campo do Inter) e a Arena Pantanal, em Cuiabá.

VEJA A LISTA

10º - Vodafone Arena (Besiktas)

9º - CSKA Moscow Stadium (CSKA Moscou)

8º - Itaquerão (Arena do Corinthians)

7º - Arena Pantanal (Cuiabá)

6º - Stadiun Spartak (Moscou)

5º - Beira-Rio (Arena do Inter)

4º - Nou Mestalla (Valencia)

3º - Stade des Lumières (Lyon)

2º - Stade Velodrome (Olympique de Marselha)

1º - Allianz Parque (Arena do Palmeiras)