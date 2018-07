'Arrasado' com Mundial, Ramires festeja trauma superado após goleadas

LONDRES - Depois de cair por 1 a 0 diante do Corinthians na final do Mundial de Clubes da Fifa, no último dia 16, no Japão, o Chelsea acumulou duas expressivas goleadas nas duas partidas que disputou em seguida. Primeiro bateu o Leeds United por 5 a 1, pela Copa da Liga Inglesa, na última quarta-feira, e neste domingo massacrou o Aston Villa por 8 a 0, pelo Campeonato Inglês.

Os dois resultados foram muito comemorados por Ramires, autor de dois gols neste último confronto, e que admitiu ter ficado muito abalado com o revés diante dos corintianos. "Fiquei arrasado pelo que aconteceu no Japão, mas o futebol não te permite remoer as coisas. Existem outros objetivos na temporada e se você desistir diante de algum fracasso as coisas só irão piorar. Graças a Deus a equipe soube absorver os erros e superar rapidamente a derrota para o Corinthians. Queremos um título antes do término da temporada e não podemos perder tempo", ressaltou o brasileiro, por meio de declarações distribuídas pela sua assessoria nesta segunda-feira.

Essa foi a quarta vez que Ramires marcou dois gols em uma mesma partida pelo Chelsea, e o jogador festejou o fato de ter conseguido aproveitar o seu faro artilheiro, embora atue mais recuado, como um volante que chega de trás para ajudar os atacantes.

"É sempre gostoso marcar um gol, dois então nem se fala. Graças a Deus, apesar de atuar a maioria das vezes como segundo volante, sempre consegui ajudar os clubes por onde passei dessa forma e no Chelsea não tem sido diferente. Quem conhece meu futebol sabe que gosto e que tenho essa facilidade de apoiar o ataque. Sempre que for possível, vou tentar marcar", ressaltou o jogador, antes de dedicar a sua atuação aos torcedores do Chelsea, que com o massacre sobre o Aston Villa se garantiu na terceira posição do Campeonato Inglês, com 32 pontos.

"Foi um presente de Natal antecipado por todo o carinho que eles sempre tiveram por mim", enfatizou Ramires, autor de cinco gols pelo Chelsea nesta temporada do futebol europeu.