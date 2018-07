Arrascaeta atribui boa temporada no Cruzeiro ao condicionamento físico

Em seu segundo ano com a camisa do Cruzeiro, o meia uruguaio Arrascaeta sabe bem qual foi a fórmula de seu sucesso na temporada de 2016. Autor de 14 gols e 17 assistências em 53 partidas disputadas, o jogador atribuiu isso ao condicionamento físico e a experiência adquirida, dentro e fora de campo.

"Acho que foi um bom ano para mim, cresci muito nessa segunda temporada de Cruzeiro. Foi a primeira vez em campeonatos que marquei tantos gols e pude dar muitas assistências. Na minha posição tenho que ajudar os meus companheiros a marcar e também tenho a possibilidade de fazer os gols e isso acabou acontecendo", disse o camisa 10.

"Adquiri alguma experiência dentro e fora do campo. Vim de um time menor do Uruguai, onde se joga 30 partidas ao ano e senti a diferença. No meu segundo ano, com uma boa preparação física durante todo o período, aliado a experiência, me senti mais a vontade dentro de campo", complementou o uruguaio.

Sobre as possibilidades de títulos na próxima temporada, Arrascaeta é categórico ao afirmar que a equipe estará na briga pelas conquistas. Para o uruguaio, a vantagem de se conhecer o trabalho do técnico Mano Menezes só aumentará as chances do Cruzeiro brilhar em 2017.

"A possibilidade é muito boa, o técnico conhece cada jogador e nós sabemos como ele gosta de trabalhar. Temos um grupo muito forte e unido, tenho certeza que nesse próximo ano vamos brigar pelos títulos", finalizou o uruguaio.