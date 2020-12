Arrascaeta celebra por ser finalista do Puskás e pede: 'Votem no uruguaio certo'

Um dos três finalistas do Prêmio Puskás, como anunciado pela Fifa nesta sexta-feira, o meia uruguaio Arrascaeta celebrou o apoio recebido na premiação do gol mais bonito e também pediu mais apoio. Ele está concorrendo com o golaço de bicicleta marcado com a camisa do Flamengo diante do Ceará, no Castelão, em duelo do Campeonato Brasileiro de 2019.

Arrascaeta disputa com o compatriota Luis Suárez, hoje no Atlético de Madrid, mas que concorre a premiação por um gol marcado ainda pelo Barcelona, e o sul-coreano Son Heung-Min, do Tottenham. E brincou com o fato de estar na briga com outro uruguaio. "Pessoal, obrigado por me fazer finalista do Puskás. Agora falta pouco e conto com a ajuda de todos! Vote no uruguaio certo", escreveu em seu perfil no Twitter.

A premiação anual da Fifa será realizada na próxima quinta-feira, de modo virtual, com transmissão direta de Zurique, onde está localizada a sede da entidade. A escolha do gol mais bonito envolve os integrantes do Fifa Legends, grupo de ídolos históricos do futebol mundial, e a votação popular. Os grupos têm o mesmo peso na definição do ganhador do Prêmio Puskás.

Gols marcados no futebol nacional já receberam o prêmio duas vezes, com Neymar e Wendell Lira. Já Arrascaeta foi indicado pela segunda vez ao Puskás, tendo sido a primeira em 2018, quando defendia o Cruzeiro.