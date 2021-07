Arrascaeta cobra evolução do Flamengo após goleada: 'Temos que melhorar sempre'

Mais uma vez o meia Arrascaeta brilhou na goleada do Flamengo por 4 a 1 em cima do Defensa y Justicia, pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores. Ele fez um gol, deu passe para outro e foi o cérebro do time carioca dentro do estádio Mané Garrincha, que voltou a contar com a presença da torcida, em Brasília.

Mas o uruguaio acredita que dá para melhorar. "A gente não tem que se acomodar com isso (a goleada). Nós temos que melhorar sempre", declarou o meio-campista.

O Flamengo passou às quartas com duas vitórias, porque na ida tinha vencido por 1 a 0, justamente, na estreia do técnico Renato Gaúcho, que substituiu Rogério Ceni. O novo técnico ganhou elogios do meia: "O Renato (Gaúcho) chegou impondo a sua forma de jogo. Aos poucos a gente vai se acostumando com o que ele quer".

O Flamengo é o time que mais troca passes na Copa Libertadores. São mais de 3.500 passes. Curiosamente, o maior passador é o lateral-esquerdo Filipe Luís, que já superou a marca de 480 passes certos.

A nova vitória foi importante porque deixou o time carioca com melhor campanha do que seu futuro adversário nas quartas e poderá decidir como mandante, provavelmente no Maracanã, no Rio de Janeiro. Internacional e Olimpia jogam nesta quinta-feira, em Porto Alegre (RS), e, como empataram sem gols no Paraguai, fica com a vaga quem vencer nesta quinta. O empate sem gols levará a definição para os pênaltis, enquanto o empate com gols classificará o time paraguaio pelo gol fora de casa.