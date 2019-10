Arrascaeta é convocado pelo Uruguai e desfalca o Flamengo em 2 jogos

Se o Flamengo não teve jogadores convocados para a seleção brasileira porque Tite preferiu não chamar atletas que atuam no futebol brasileiro, o técnico do Uruguai, Óscar Tabárez, convocou nesta sexta-feira o meia Arrascaeta para dois amistosos em novembro.

A seleção do Uruguai enfrentará a Hungria, dia 15 de novembro, em Budapeste, e tem outro amistoso marcado para o dia 19, ainda sem adversário definido. É possível que o duelo seja contra a Argentina, em Tel Aviv, Israel. E a decisão da Copa Libertadores, em confronto único com o River Plate, em Santiago, ocorrerá logo depois, em 23 de dezembro.

Dessa forma, Arrascaeta deve desfalcar o Flamengo em duas partidas do Campeonato Brasileiro. Ele não poderá enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 17 de novembro, pela 33ª rodada, e também deve ficar de fora do clássico contra o Vasco. O jogo contra o rival carioca está inicialmente marcado para o dia seguinte à final da Libertadores e será antecipado, provavelmente, para o dia 13.

O Flamengo pode tentar um acordo para que a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) libere Arrascaeta. Se isso não acontecer, o meia deve se encontrar com a delegação do Flamengo já no Chile, dias antes da decisão.

O jogador é nome frequente nas convocações de Óscar Tabárez. Ele não defendeu o Uruguai nos últimos amistosos em outubro porque se recuperava de lesão no joelho esquerdo, operado no último dia 4. Recuperado do problema, o meio-campista voltou à equipe rubro-negra na goleada por 5 a 0 sobre o Grêmio, na última quarta-feira, no Maracanã, pelo confronto de volta da semifinal da Libertadores.

TREINO

Depois de atropelar os gremistas pelo torneio continental e ganharem uma folga do técnico Jorge Jesus na última quinta-feira, o elenco do Flamengo retornou aos treinos no final da tarde desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, onde iniciou a preparação para enfrentar o CSA, neste domingo, às 19 horas, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 64 pontos, o time rubro-negro ostenta dez de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras. Neste sábado, a partir das 9 horas, o treinador português comandará a última atividade antes do duelo com a equipe alagoana.