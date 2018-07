Arrascaeta e Manoel treinam no Rio e vão reforçar o Cruzeiro no domingo

Depois de se juntarem à delegação do Cruzeiro, o meia-atacante uruguaio Arrascaeta e o zagueiro Manoel treinaram normalmente nesta sexta-feira e demonstraram que têm plenas condições de reforçar a equipe para o duelo de domingo, contra o Avaí, às 16 horas, na Ressacada, em Florianópolis, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Manoel havia sofrido uma fratura no pé esquerdo em abril, no duelo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. Sem ele, o técnico Mano Menezes sofreu para encontrar regularidade no seu sistema defensivo até, finalmente, escalar Murilo como parceiro de Léo e diminuir o número de gols sofridos.

Um dos principais destaques do time nos primeiros meses do ano, Arrascaeta torceu o joelho depois de levar uma pancada no duelo contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, no fim de maio. Como Alisson será novamente poupado, o uruguaio tem possibilidades de iniciar o duelo, embora seja mais provável que figure como opção no banco.

Outro atleta que treinou normalmente nesta sexta-feira foi Rafael Sobis. Após cumprir suspensão no empate com o Fluminense, na última quinta, o atacante está confirmado para iniciar o duelo contra o Avaí.

O treino desta sexta contou apenas com atletas que não enfrentaram o Fluminense, fora de casa, e foi realizado no Rio. A equipe mineira optou por não retornar a Belo Horizonte antes de embarcar para Florianópolis.