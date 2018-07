Arrascaeta é relacionado pelo Cruzeiro após passagem pela seleção uruguaia

O técnico Mano Menezes divulgou nesta quarta-feira a lista de jogadores relacionados pelo Cruzeiro para enfrentar o Palmeiras na quinta, às 19h30, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o clube poderá contar com o retorno do meia Giorgian De Arrascaeta e dos volantes Denilson e Ariel Cabral.

Arrascaeta fez parte da delegação uruguaia nas partidas contra Venezuela e Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, mas não entrou em campo. O atleta não viaja de Belo Horizonte para Araraquara junto do restante do elenco, pois volta do Uruguai direto para a concentração na cidade do interior paulista.

Além do uruguaio, o Cruzeiro também conta com a volta de Denilson, que desfalcou a equipe na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, recuperado de uma virose, e de Ariel Cabral, que cumpriu suspensão automática por ter levado o terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, a equipe celeste ainda não pode escalar o zagueiro Manoel, que cumpre contra o Palmeiras o último jogo da suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e o lateral Edimar, que levou o terceiro amarelo.

Ainda em situação delicada na tabela do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro quer se distanciar de vez da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 12.ª posição com 36 pontos, três a mais que o Internacional, primeiro time no grupo da degola. Já o Palmeiras lidera o torneio com 60 pontos, três a mais que o segundo colocado Flamengo.

Confira a lista dos relacionados pelo Cruzeiro para enfrentar o Palmeiras:

Goleiros: Elisson, Lucas França e Rafael;

Laterais: Bryan, Ezequiel e Lucas;

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Fabrício Bruno e Léo;

Meio-campistas: Ariel Cabral, Bruno Nazário, Bruno Ramires, De Arrascaeta, Denilson, Elber, Henrique, Lucas Romero, Rafinha e Robinho;

Atacantes: Alisson, Rafael Sóbis, Ramón Ábila e Willian.