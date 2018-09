Arrascaeta é vetado e desfalca o Cruzeiro contra o Boca Juniors

O meia Arrascaeta desfalcará o Cruzeiro contra o Boca Juniors, na partida de ida das quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h45, na Bombonera. Com dores na coxa esquerda, o uruguaio permaneceu em Belo Horizonte para intensificar o tratamento e será uma baixa sentida em Buenos Aires.

Na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, o jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras reclamando de dores na coxa. O uruguaio teve um trauma no músculo flexor da perna esquerda e foi substituído pelo meia Rafinha.

Arrascaeta foi titular em todos os oito jogos do Cruzeiro na Libertadores. Ao lado de Thiago Neves, ele é o artilheiro do time comandado por Mano Menezes na temporada, com 11 gols.

Depois de um empate sem gols com o Atlético-MG, pelo Brasileirão, o Cruzeiro se reapresentou na tarde desta segunda-feira para o único treino em Belo Horizonte e, no início da noite desta segunda-feira, a delegação cruzeirense embarcou para a Argentina.