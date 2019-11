Arrascaeta espera jogo igual entre Fla e River: 'É um grande rival'

O meia Arrascaeta declarou que espera uma partida com chances iguais para Flamengo e River Plate neste sábado, na decisão do título da Libertadores, em Lima. "Sabemos que vamos enfrentar um grande rival e um excelente treinador que vem fazendo um grande trabalho", disse o uruguaio ao se referir ao técnico Marcelo Gallardo, que levou o River ao título em 2015 e 2018.

No entanto, apesar da experiência do River - que busca o quinto título no torneio - em finais, Arrascaeta exaltou a qualidade dos jogadores do Flamengo. "Temos um elenco muito forte. É um grupo muito unido e muito forte. Vai ser uma partida linda, com duas equipes que buscarão a vitória", analisou.

Após concluir o primeiro treino na capital peruana, o meia enfatizou que todos os momentos antes da partida têm sido especiais, tanto para ele como para os demais companheiros. Como principal destaque, Arrascaeta citou a multidão que seguiu o ônibus da equipe na quarta-feira até o aeroporto no Rio de Janeiro.

"Estou disfrutando deste momento. A torcida está nos apoiando muito este ano, estamos disfrutando muito deste momento do clube", comentou. / EFE