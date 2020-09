Arrascaeta exalta elenco do Fla e fala em superação contra o Barcelona

Apesar dos inúmeros desfalques por covid-19 - sete - e por lesão, o Flamengo conseguiu se superar ao derrotar o Barcelona, em Guayaquil, por 2 a 1, na noite desta terça-feira. Um dos destaques do jogo foi o meia Arrascaeta. Assim como Pedro, o uruguaio esteve em noite iluminada e foi escolhido o melhor jogador do embate.

Ao receber o prêmio, o meia-atacante ressaltou o poder de superação da equipe carioca. "Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Essa semana foi muito difícil para nós. Acho que isso serviu para mostrar a força da equipe. Soubemos aproveitar as oportunidades e é bom sair com os três pontos. É sempre uma motivação para ganhar", afirmou.

O uruguaio ainda lembrou a importância de ter um elenco forte. Apesar de ser campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019, o Flamengo se qualificou ainda mais nesta temporada, apesar de perder o lateral Rafinha, o zagueiro Pablo Marí e o técnico Jorge Jesus.

"É um elenco qualificado, de grandes jogadores. Temos que trabalhar muito, seguir melhorando. Hoje foi importante vencer. Começamos pressionando bem, tocando e chegando perto do gol", concluiu.

Nesta terça, o Flamengo atuou sem 11 jogadores, sendo sete por covid-19. Nos bastidores, o time rubro-negro já notificou a CBF pedindo o adiamento do jogo contra o Palmeiras, no próximo domingo, no Allianz Parque. A entidade ainda não se pronunciou, mas a equipe paulista já deixou claro sua posição de ser contra à mudança de data.