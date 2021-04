Arrascaeta exalta parceria que tem com Bruno Henrique e Gabigol no Flamengo

Uma das principais esperanças de gols do Flamengo, seja com passes ou com arremates, Arrascaeta exaltou a parceria que tem com Bruno Henrique e Gabigol. Em entrevista concedida à FlaTV, a TV oficial do clube, o meia uruguaio destacou os pontos positivos de cada um de seus companheiros de ataque.

"Gabi está sempre muito bem posicionado", observou o jogador. "A gente se entende muito bem. Ele sabe que quando eu estou com a bola, que ele tem de ir naquele espaço, que eu vou tentar fazer a bola chegar ali", completou.

O 3 a 0 sobre o Bangu, pelo Campeonato Carioca, foi a primeira vez em que o trio esteve junto nesta temporada. O elenco principal, assim como o técnico Rogério Ceni ganharam alguns dias de folga, em razão do calendário apertado provocado pela pandemia do novo coronavírus. Arrascaeta disse que passou o tempo com a família, já que os compromissos foram se acumulando em 2020 e 2021.

Na entrevista, Arrascaeta também exaltou o trabalho de Rogério Ceni. O comandante chegou para o lugar do espanhol Domènec Torrent no meio da temporada com o objetivo de recuperar o bom futebol que a equipe tinha com Jorge Jesus. Dito e feito. Foi no sufoco, mas o Flamengo conseguiu repetir uma das conquistas do português e sagrou campeão brasileiro pelo segundo ano seguido.

"Dar continuidade ao trabalho. A gente está muito feliz com o que viemos fazendo. Os treinamentos estão bem pegados, então é continuar com a mesma intensidade", declarou o meia uruguaio.

O próximo compromisso do Flamengo é contra o Madureira, fora de casa, nesta segunda-feira. A equipe rubro-negra lidera a Taça Guanabara com 16 pontos, ficando à frente do Volta Redonda pelos critérios de desempate.