Arrascaeta festeja classificação do Flamengo como herói: 'Saímos muito fortalecidos'

Arrascaeta costuma ser decisivo nos jogos do Flamengo com suas assistências para os atacantes do time. Nesta quarta-feira, o uruguaio foi o herói da classificação às quartas de final com dois gols anotados diante do Atlético-MG. Feliz com a volta por cima no confronto, ele vê os cariocas fortalecidos na Copa do Brasil.

Depois de perder por 2 a 1 no Mineirão, Gabriel Barbosa esquentou o jogo ao falar que o Maracanã seria um inferno para os mineiros. Muita troca de provocação de ambos os lados e atenções redobradas ao camisa 9, o que acabou dando espaços para Arrascaeta definir o triunfo por 2 a 0.

"Sabíamos que estávamos vivos (no confronto). E trabalhamos muito para isso que aconteceu hoje", festejou Arrascaeta. "Ficamos felizes, mas não conquistamos nada. Demos um passo grande e com certeza saímos muito fortalecido."

Apenas na terça-feira serão definidas as partidas das quartas de final da Copa do Brasil em sorteio na CBF. E o Flamengo chegará realmente forte após reviravolta diante do atual campeão.

Nas quartas da Copa do Brasil e da Libertadores, agora o Flamengo tentará renascer no Brasileirão, no qual encara o Coritiba, no sábado, no Mané Garrincha, porque o Maracanã será fechado para reforma do gramado.

Com quatro rivais lutando contra a queda em sequência, a aposta é que o Flamengo pode deixar o nono lugar e subir bem na tabela de classificação. Além dos paranaenses, será mandante, ainda, diante de Juventude e Atlético-GO, saindo apenas contra o Avaí.