Arrascaeta vive seu melhor ano no Flamengo e se coloca como protagonista do futebol brasileiro

A classificação do Flamengo para as semifinais da Libertadores consolidou a figura de Arrascaeta como um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Nas duas partidas contra o Corinthians, o uruguaio teve participação direta em dois dos três gols marcados nos confrontos, com gol e assistência. Essa pequena mostra do seu talento é fruto de uma temporada em que o jogador entra na discussão como um dos melhores da temporada, tanto do Brasil quanto do continente sul-americano.

Na partida desta terça-feira, na vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, Arrascaeta transformou o jogo, que se desenhava para um domínio alvinegro no segundo tempo, em apenas uma jogada. Avançando pela esquerda, encontrou um passe de trivela para Pedro, artilheiro da América, abrir o marcador. Sua exibição e categoria fizeram com que a imprensa uruguaia rasgasse elogios ao atacante. "Para assistir mil vezes: a incrível assistência de Arrascaeta", escrevou o jornal El País nesta quarta para se referir ao passe dado para o gol do companheiro.

Não é raro ouvir de torcedores, jornalistas e comentaristas esportivos (ex-atletas) que o uruguaio de 28 anos tem qualidade muito superior ao nível do futebol brasileiro. Emerson, ex-jogador do Corinthians, afirmou na transmissão do SBT da partida desta terça-feira que "não entendia como os clubes europeus não enxergaram o Arrascaeta no Brasil", já que ele nunca teve experiência na Europa, apenas na América do Sul.

As únicas experiências a nível mundial do meia-atacante são na Copa do Mundo e Mundial de Clubes - em 2019, marcou um dos gols do vice-campeonato do Flamengo. Convocado em 2018, ele deve estar presente na lista final da seleção uruguaia para o Mundial deste ano, no Catar.

Em 2022, Arrascaeta disputou 39 partidas pelo Flamengo, entre Campeonato Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Nesse período, foram 11 gols marcados e impressionantes 16 assistências. Nos números, faz sua segunda melhor temporada no Rio, atrás apenas de 2019, onde teve participação em 31 gols naquela temporada, com três meses para o fim das competições.

Seu desempenho se complementa e auxilia o trabalho de Dorival Júnior, recém-contratado como treinador do Flamengo após a saída de Paulo Sousa. Ele é um dos expoentes e protagonista para o sucesso desse Flamengo na temporada, que segue vivo em todas as frentes que disputa - Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Desde que o treinador chegou à Gávea, Arrascaeta marcou quatro gols e cinco assistências, além de decidir dois confrontos de mata-mata: contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, com dois gols na partida de volta, e diante do Corinthians, pela Libertadores.

"A gente vem em evolução muito boa. Entendemos rápido o trabalho do treinador (Dorival). Cada técnico tem sua forma de jogar. Com o Paulo (Sousa), não fizemos as coisas como deveríamos, não deu certo. Acontece no futebol, com muitas equipes. O mais importante é que nunca desacreditamos da força da nossa equipe. Foi fundamental que todos entenderam rápido as ideias trazidas. Estamos colhendo os frutos", afirmou Arrascaeta, após a vitória sobre o Corinthians na partida de ida das quartas de final, onde marcou seu 50º gol com a camisa rubro-negra.

Revelado pelo Defensor, do Uruguai, o jogador chegou ao Cruzeiro em 2015, clube onde conquistou duas Copas do Brasil, em 2017 e 2018. Ao se transferir para o Flamengo em 2019, pelo valor de 15 milhões de euros (R$ 63,7 milhões) - transferência mais cara da história do futebol brasileiro até então. Sem Arrascaeta, o Cruzeiro acabou rebaixado para a Série B do Brasileiro naquele ano.

O camisa 14 já é ídolo, ao conquistar uma Libertadores, dois Brasileiros, três Campeonatos Cariocas e inúmeros prêmios individuais. Nesta ano, o uruguaio acertou sua renovação de contrato com o Flamengo até 2026, tornando-se um dos remanescentes, ao lado de Gabigol, Filipe Luís, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Diego Alves, do time titular campeão da Libertadores em 2019, sob o comando de Jorge Jesus.